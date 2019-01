Il Lecce ha lanciato l’offensiva su Budimir, in uscita dal Crotone: oltre a lui piace anche Tumminello dell’Atalanta (ma qui i pretendenti sono molti), ma è il croato il grande obiettivo. Budimir è anche in cima alla lista dei desideri della Cremonese (che nel frattempo ha ufficializzato l’arrivo di Soddimo dal Frosinone), dopo che Ceravolo ha preferito Benevento e in attesa che Ciofani chieda al Frosinone di partire (ma lo farà?): in alternativa ci sarebbe Calaiò (Parma), ormai disponibile dopo la squalifica e corteggiato negli ultimi giorni anche dal Foggia. Il Cittadella cerca il solito colpo a sorpresa e il candidato questa volta potrebbe essere Cernigoi del Pisa. E sempre a proposito di attaccanti, va segnalata un’operazione in prospettiva dello Spezia che ha ingaggiato il giovane D’Eramo dalla Serie D (Avezzano).



Al Padova arriva Mbakogu e si registrano la risoluzione di contratto con Pinzi e novità in difesa: dopo Andelkovic (Venezia) serve un altro difensore visti i guai fisici per Capelli, così torna in auge il nome di Cherubin (Verona). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Cagliari ha dato il via libera a Dessena per il Brescia, che ora si deve decidere a chiudere l’affare: nel frattempo per la fascia sinistra è caldo il nome di Felicioli, pronto a lasciare il Perugia dove è fatta per l’arrivo di Falzerano da Venezia (Tacopina ha detto di sì all’operazione già pianificata da giorni). Il Cosenza ha chiesto Kupisz dell’Ascoli: in alternativa c’è Palumbo della Salernitana; lo stesso Ascoli infine ha chiesto al Sassuolo il prestito dell’esterno Sernicola.