Per chi fa l'allenatore questo è il periodo dell'anno più tranquillo, in quanto al di là di qualche sporadica eccezione è l'unico momento della stagione in cui lo spauracchio di un esonero ha contorni abbastanza sbiaditi.



Tutto cambierà per qualche settimana, con la messa in palio dei premi punti. Con l'approssimarsi dell'autunno la prima panchina cominceranno a sobbalzare con nuovi tecnici all'orizzonte pronti a subentrare ai malcapitati colleghi.



Quest'anno una delle prime scelte dei presidenti che decideranno di cambiare guida tecnica potrebbe essere Gullermo Szeszurak, detto “Bufalo”, ex attaccante argentino con nel curriculum anche un'esperienza come come secondo di Diego Maradona.



Da qualche settimana Szeczurak ha affidato la propria procura alla Sport Man, agenzia internazionale che attraverso il suo manager, il toscano Alessio Sundas, è pronta a prendere in considerazione la soluzione migliore per il mister argentino, sia in Serie A che in B.



Il Bufalo è pronto a sbarcare nel nostro Paese da protagonista. Attende solo la chiamata giusta per partire alla carica.