In un momento di piena lotta al razzismo con movimenti diffusi per il globo, dall'Inghilterra arriva un episodio che accende la polemica. Durante la sfida tra Manchester City e Burnley, i giocatori hanno regolarmente indossato le maglie con la scritta 'Black Lives Matter' in onore di George Floyd, uomo afroamericano ucciso da un poliziotto a Minneapolis negli stati uniti, e si sono inginocchiati in onore alle vittime. Poi, il fattaccio: un aereo ha sorvolato l'Etihad Stadium con uno striscione e una scritta inequivocabile 'White Lives Matter, Burnley', 'le vite bianche contano'. Un gesto di pessimo gusto che ha scatenato violente polemiche e incassato la condanna degli ambienti britannici.