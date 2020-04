Barbara D'Urso nella bufera. Il sito change.org invoca attraverso una petizione online la cancellazione del suo programma dopo la ormai celebre trasmissione della preghiera con Matteo Salvini.

"Purtroppo sappiamo la caratura culturale dei suoi programmi, ma questa volta ha superato il limite invitando in diretta Salvini e PREGANDO in diretta insieme a lui. - è scritto sul sito-. Questa operazione ha sfruttato ancora una volta il potere della religione sugli anziani, così da rafforzare la sua personalità e il suo programma, indegno culturalmente.... Chiediamo quindi che venga cancellato il suo programma definitivamente! Dopo che per anni ha sfruttato lo spazio per avere sempre più potere fino a creare una ridicola esperienza religiosa in diretta, con un politico....e che sia il suo punto finale in tv....Via la D’Urso dalla televisione! Non ha l’autorità ne religiosa ne di altro tipo, per esercitare funzione religiosa in diretta tv....Attendiamo risposta da Mediaset e dai suoi capi."

Poco meno di 450 mila le firme al momento raccolte nelle ultime 48 ore.