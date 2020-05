Nel giorno in cui viene annunciata la positività del terzo calciatore della Liga, il venezuelano del Granada Yangel Herrera, l'Assocalciatori spagnola ha preso una posizione dura per la diffusione delle identità degli atleti contagiati: "E' stata una chiara violazione della legge sulla protezione dei dati. Siamo consapevoli degli interessi che sono alla base del mondo del calcio come azienda e in effetti questa situazione conferma le pressioni che i giocatori di calcio stanno ricevendo. L’AFE continuerà a combattere, per responsabilità e obbligo, per proteggere i diritti dei calciatori come lavoratori, oltre a condannare le situazioni di cui soffrono. Svelare l’identità di un calciatore positivo, senza il suo consenso, è illegale"..