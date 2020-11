. Ieri è diventata virale l'ultima gag del celebre comico, che ha canzonato il presidente dellariguardo l'aereo acquistato per la squadra: "Tare so' pronto, prova a fare parti'.E' nuovo, era di una vecchia, di una signora che non l'adoperava mai. Dove andiamo? Facciamo una cosa, andiamo ad Avellino a fare tamponi a caso".- Il video ha fatto il giro del mondo e scatenato la furia degli ambienti biancocelesti e dei tifosi che si sono scagliati contro il comico. Lo stesso Giusti, intervenuto a Radio Incontro Olympia, ha voluto chiarire la propria posizione e scusarsi con chi si è sentito offeso: "Il video ha fatto il giro del mondo, tutto quello che è social diventa incontrollato. Il video nasce per far ridere, mi sono immaginato una domenica di Lotito con il suo aereo. Lui mi ricorda mio padre quando andava in tournée. È mio amico, è venuto nelle trasmissioni a fare se stesso con me. Non l’ho mai fatto prima o dopo un derby, non l’ho mai offeso. Se i tifosi della Lazio si sono sentiti offesi, chiedo scusa. Lotito è uno dei pochi personaggi che fai e che può tenere testa a chiunque. Ha una parlata molto veloce, ti risponde sempre, mi ci sono affezionato. Però se qualcuno si sente ferito ci rimango male., la settimana del derby siamo tutti più carichi. Vi immaginate come sarebbe stata la Lazio senza la Roma o la Roma senza la Lazio in questi ultimi anni? Almeno ci siamo divertiti.", riporta Il Corriere dello Sport.