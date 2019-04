Bakayoko è antisportivo, i tifosi della Lazio che lo invitano a mangiare le banane invece sono degli eroi civili. CHE SCHIFO. pic.twitter.com/ho7CBdBMQS — Papà Van Basten & Co (@papavanbasten) 18 aprile 2019

di Coppa Italia si avvicina e infuria la bufera sul casoe l'esibizione della maglia didopo la vittoria dei rossoneri in campionato: un nuovo vergognoso capitolo, i tifosi biancocelesti si rendono protagonisti con unE' diventato virale sui social network un video realizzato in Curva Nord in occasione della sfida tra la squadra di Inzaghi e l'Udinese, recupero della 25esima giornata di Serie A, nel quale gli ultrà della Lazio intonano, sulle note di 'L'amour toujours', celebre canzone del dj Gigi D'Agostino: "Poporopo, poporopo,".Parole che lasciano poco spazio all'interpretazione.per evitare episodi di questo genere, intantoweb: nel mirino anche il procuratore federaleche, dopo aver aperto una nuova indagine sul comportamento di Bakayoko e Kessie, viene ora esortato dai supporters rossoneri ad aprire un'inchiesta anche su questa deplorevole vicenda. Intanto, nel comunicato emesso oggi dal