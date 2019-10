NON PRIVATECI DELLA PASSIONE PER LO SPORT. Con il Senatore Quagliariello ed altri stiamo presentando questa... Pubblicato da Gianni Pittella su Giovedì 31 ottobre 2019

Non si placa la furia deldopo il pareggio con l'per il gol del 2-2 di, viziato da un contatto precedente in area nerazzurra trache l'arbitroha voluto lasciar correre. Bufera sui social ma non solo, il caso arriva in Parlamento:. A pubblicare il testo lo stesso Pittella sui propri social:"Premesso-che in data mercoledì 30 ottobre alle ore 19 si è disputata la partita della decima giornata del campionato di calcio tra Napoli e Atalanta, rispettivamente quarta e terza in classifica;-che al minuto 85’ il signor, arbitro della partita, ha negato in maniera plateale un rigore alla squadra di casa, il Napoli, per il fallo di un difensore dell’Atalanta sull’attaccante, sul risultato di due a uno per il Napoli;-che in maniera provocatoria il signor, Video Assistant Referee, introdotta nel campionato di calcio italiano nella stagione 2017-2018 per stroncare la piaga degli errori arbitrali e assicurare risultati puliti alle partite;-che nello sviluppo della stessa azione l’Atalanta ha pareggiato;-che alla fine della partita il Napoli è stato palesemente frodato perdendo due punti in classifica, scendendo al quinto posto;-che alla fine della partita il signor, allenatore del Napoli considerato tra i migliori del mondo per i risultati ottenuti in passato – scudetti e Champions League, la massima competizione europea, vinte con squadre allenate in Italia, Francia, Inghilterra, Spagna e Germania – ha detto: “Mi sento deluso e offeso nella mia professionalità”;-che il signor, presidente della Società sportiva calcio Napoli ha accusato i vertici delle designazioni arbitrali: “Ci siamo stancati, senza di noi gli arbitri andrebbero a pelare le patate. Siamo stanchi di pagare questa classe arbitrale o credo che Nicchi e Rizzoli non svolgano al meglio il loro lavoro. Io come gli altri presidenti finanzio il calcio italiano, gli arbitri e la FIGC, abbiamo quindi il diritto di essere ascoltati";-c".