Dopo Di Francesco c'è un altro pezzo di Roma che sta per lasciare Trigoria. Oggi, infatti, Ramon Monchi dovrebbe presentare le dimissioni da direttore sportivo a meno di due anni dal suo arrivo nella capitale. Lo spagnolo, contestato duramente a Oporto e protagonista di un brutto battibecco, attendeva solo l'uscita dalla Champions e l'esonero di Di Francesco per prendere una decisione che era nell'aria da giorni. L'annuncio potrebbe slittare alla prossima settimana, ma ormai la storia tra Monchi e la Roma è finita.



ACQUISTI FLOP E LA CORTE DELL'ARSENAL - A gennaio, dopo il summit con Pallotta, sono nate le prime grosse crepe. Colpa di acquisti sbagliati, di milioni spesi male e di una dialettica non sempre chiara. Poi sono arrivate le critiche feroci, e soprattutto la corte dell'Arsenal del suo amico Emery. Il club inglese pagherà la clausola da 3 milioni e potrà contare su Monchi da subito in vista del mercato estivo. La Roma per ora punterà su Massara e Balzaretti, con Totti che potrebbe salire di rango. LA FIRMA DI RANIERI - Per un Monchi che va a Londra, c'è un Ranieri che sbarca da Londra a Roma. Oggi, intorno alle 13, l'ex tecnico del Leicester sarà a Fiumicino e a Trigoria firmerà il contratto fino al 30 giugno 2019 per una somma vicina ai 500 mila euro. Un contratto corto quindi, ma con la promessa di un inserimento da dirigente nell'organigramma per la prossima stagione. Magari proprio al fianco di Totti. L'arrivo potrebbe slittare di qualche ora visto che i suoi collaboratori stanno risolvendo il contratto col Fulham, squadra che ha esonerato Ranieri pochi giorni fa. ​Poi a giugno si parlerà di Gasperini o Sarri, ma quello è il futuro.