Un audio che è sfuggito a pochi. Nel silenzio del Tardini, dove la Juve si è imposta sabato sera con un perentorio 4-0, ad echeggiare è la voce di Gigi Buffon, titolare in porta. A dieci minuti dalla fine della sfida contro il Parma, il portiere della Juve si è lasciato scappare un'espressione blasfema, riconoscibile facilmente dai microfoni in campo. Rivolgendosi al compagno Portanova, Buffon ha tuonato: "Porta, mi interessa che ti vedo correre e stare lì (bestemmia) a soffrire eh, il resto non me ne frega un c...".



NIENTE SQUALIFICA - Video e audio che circolano immediatamente in rete, scatenando un'onda di polemiche. Che raddoppiano nel pomeriggio odierno, quando il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha reso noti i provvedimenti dopo la tredicesima giornata di Serie A. A differenza di quanto avvenuto settimana scorsa per Cristante, squalificato dopo la partita di Bologna per espressione blasfema, Buffon non è stato punito: il Giudice, infatti, non ha ricevuto dalla Procura federale nessun materiale per approfondire il fatto, motivo per cui non ha applicato alcun provvedimento.