Szymon Marciniak wyjaśnia @lequipe. Kiedy Francuzi strzelali gola, na boisku było siedmiu ich rezerwowych. Doszukiwanie się takich rzeczy nie jest zbytnio poważne. @sport_tvppl #mundialove pic.twitter.com/MOAMgnaavr — Jakub Kłyszejko (@jakubklyszejko) December 22, 2022

Non si placa la bufera su, finale dei Mondiali in Qatar, soprattutto in terra transalpina. Al centro della polemica l'arbitro polaccoper il rigore concesso a, quello presunto negato ae il gol del 3-2 di, con i giocatori della panchina argentina entrati in campo per esultare prima che il pallone entrasse in porta. Fatto questo che ha scatenato anche una petizione per rigiocare la finale - Marciniak però non ci sta e, tornato in Polonia, nella giornata di ieri ha preso parola per difendersi e contrattaccare: "Prima di tutto questa situazione per essere punibile dovrebbe condizionare la partita,Stanno cercando il pelo nell’uovo.. Non è molto serio cercare queste cose", ha detto il fischietto polacco mostrando l'immagine in questione.