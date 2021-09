E' tornato a far parlare di sé, anche stavolta per quello che ha fatto fuori dal campo. ​Il commissario tecnico ​Berhalter lo aveva escluso dalla sfida con il Canada per motivi disciplinari, senza entrare nello specifico con i media, è stata Espn a raccontare i dettagli: il. Tutto questo dopo aver chiesto ai compagni, al termine della sfida pareggiata con El Salvador, maggiore responsabilità in un momento così delicato.Non è la prima volta che McKennie viene richiamato all'ordine per non aver rispettato le regole: lo scorso aprile era stato escluso da Pirlo per il derby della Mole contro il Torino per aver organizzato una festa privata e proibita (alla quale parteciparono Dybala e Arthur) con amici e belle ragazze, violando i protocolli anti Covid.