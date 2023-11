Arrivano altre cattive notizie per Neymar. Secondo quanto riportato da Le Parisien e Diario Olé, un ex dipendente del fantasista brasiliano ha sporto denuncia nei suoi confronti. La notizia è stata pubblicato attraverso un comunicato dettagliato in cui viene chiarito che la donna lavorava per il calciatore senza essere, però, stata legalmente assunta per due anni. I danni richiesti sono pari a 385mila euro. La denuncia è stata presentata a un tribunale del lavoro di Saint-Germain, a Laye, alla periferia di Parigi, per un periodo compreso tra gennaio 2021 e ottobre 2022.



I MOTIVI – L’ex dipendente di Neymar ha specificato che il suo lavoro era giornaliero (sette giorni su sette), e che oltre a non essere dichiarata (la star brasiliana e il suo team l'hanno pagata in contanti), le è stato rimproverato il ritmo estenuante che le hanno imposto, la mancata retribuzione degli straordinari e la mancanza sia dell'assicurazione sanitaria che delle ferie pagate. Inoltre, si legge che è stata costretta a lavorare sino a 15 giorni prima del parto del suo quarto figlio.



GLI AVVOCATI - "Neymar ha sfruttato la precarietà della nostra cliente per imporle condizioni di lavoro indegne, in violazione delle norme fondamentali del diritto del lavoro. E’ disumano, ha cacciato di casa la nostra cliente pochi giorni prima di un parto prematuro”.