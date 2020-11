Venticinque anni oggi. Era il 19 novembre del 1995 quando Gianluigi Buffon debuttava con la maglia del Parma al Tardini fermando sullo 0-0 il Milan di Capello. Quel giorno, Nevio Scala lo preferì a Nista in sostituzione di Bucci, il titolare fuori per infortunio. Buffon, allora 17enne, avrebbe iniziato quel giorno una carriera leggendaria, che lo avrebbe portati a essere celebrato come uno dei migliori portieri di tutti i tempi, se non il migliore.



Oggi, 9132 giorni e 219.168 ore dopo, Buffon celebra questo anniversario con un bel video su Instagram (nella gallery), con questo testo a corredo: "Quando ho debuttato in @seriea, il mondo era completamente diverso. Eppure sono passati solo 25 anni. 9132 giorni. 219.168 ore (e ancora non è mica finita...) Facciamo un tuffo nel passato insieme...".



