Secondo Rai Sport, il PSG ha leggermente cambiato i termini della sua offerta a Gigi Buffon. "Si è sempre parlato di un Buffon che accetterebbe un'offerta per un biennale da 8 milioni netti più bonus, ma la notizia è che il Paris Saint-Germain intanto non ha ancora formulato ufficialmente questa offerta, e soprattutto non si parla di due anni, ma di un anno solo più eventuale opzione per il secondo", fa sapere la Rai.