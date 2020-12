Al termine del poker di Parma, Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di Dazn: "Dovevamo vincere in ogni modo, adesso abbiamo un calendario che ci permette di affrontare una squadra in difficoltà (Fiorentina, ndr), perché poi inizieranno gli scontri diretti e dobbiamo arrivarci belli appaiate, altrimenti diventano già decisivi".



SUGLI SCONTRI DIRETTI - "Timore di non essere all'altezza? Assolutamente no. Tolta la partita con l'Atalanta le abbiamo giocate tutte fuori. Una partita l'abbiamo persa al 95'. Il responso del campo non è stato così equo".



SUL TARDINI - "Quando vengo a Parma non c'è niente da fare, ho sempre un sentimento di nostalgia e ricordi. Ho passato 10 anni della mia vita indimenticabili, la gente di Parma sarà sempre nel mio cuore".



SULLO SCUDETTO - "Una partita non fa testo. Quando inizi a inanellare 5, 6, 7 prestazioni, allora possiamo dire di essere diventati la squadra di Andrea Pirlo, adesso abbiamo ancora qualche alto e basso. Ma quando abbiamo l'alto siamo belli da vedere".