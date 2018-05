Da una parte la soddisfazione per l'ennesima vittoria in carriera, il 24esimo titolo personale, dall'altra tutto lo sconforto per due errori che hanno irrimediabilmente compromesso la finale di Coppa Italia del Milan contro la Juventus. I due volti della medaglia sono Gianluigi Buffon e Gianluigi Donnarumma, il primo un'istituzione del calcio mondiale che si avvia a concludere una meravigliosa carriera, il secondo l'erede designato, protagonista però della notte più deludente da quando gioca tra i professionisti. Tra i due esiste un rapporto d'amicizia e stima reciproca che si è manifestato anche al termine del match dell'Olimpico, con Buffon che ha provato a rincuorare il giovane collega abbracciandolo e sussurandogli all'orecchio: "Hai 20 anni". Parole chiare per evidenziare che Donnarumma ha ancora tutto il tempo necessario per riscattarsi e cancellare dalla testa il ricordo della sua notte più difficile.