Gigi Buffon ha parlato anche della possibile di andare al Mondiale 2022 nella sua intervista a Rai Sport dopo la conquista della Coppa Italia con la Juventus: “Guardiamo come arriverò in quel dicembre 2022. Per l’orgoglio che ho e sentendomi ancora Buffon non mi aspetto e non voglio regali, se qualcuno pensa che io sia ancora un portiere affidabile io ci sono. Ma la sfida è a me stesso, arrivare a dicembre 2022 e sapere che sono ancora forte e potrei esserci”.