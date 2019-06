Buffon alla Lazio: i tifosi biancocelesti lo chiedono a gran voce. Con il portiere ex Juventus, che non ha rinnovato con il PSG, il rapporto è solido, la relazione stretta, l'affetto sincero. Ai microfoni di Cittaceleste.it il suo agente, Martina, lo conferma: "Gigi non smetterà di giocare, oggi ha incontrato il Psg e abbiamo deciso che separarci fosse la soluzione più giusta. Adesso il mio assistito mi ha detto che si vuole prendere due giorni di tempo e di tranquillità per riflettere insieme alla sua famiglia sul suo futuro”. Il suo futuro è tutto da scrivere, ma con la Lazio c'è un legame speciale: “Dopo l’annuncio dell’addio sono stato bombardato di telefonate, ma ancora non c’è nessuna decisione.Farebbe piacere un interessamento. Oltre ovviamente la Juve, Gigi ha nel cuore la Carrarese, il Genoa e proprio la Lazio. Ha sempre espresso il proprio apprezzamento, ma il club biancoceleste ha già un ottimo portiere come Strakosha in quel ruolo”.