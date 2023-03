Nel suo intervento alla Bobo TV, che ieri ha fatto discutere mezza Italia per le parole forti usate riguardo al suo addio al Paris Saint Germain, Gigi Buffon ha parlato anche di Max Allegri: "Può piacere o non piacere come allenatore, però gli riconosco il fatto che è uno dei pochi che non rompe mai i cog****i. Non sta mai lì a cercare giustificazioni, non si lamenta mai per i fallo contro. Se gli mancano sei o sette giocatori non dice mai niente. Quando subisce un torto se lo prende e sta zitto, mentre moltissimi altri la prima cosa che dicono è quella".



E poi: "Non fa catenaccio, ma si affida tanto ai giocatori: sono loro che capiscono come muoversi. Neymar vorrebbe avere un allenatore così. Ora ci sono difficoltà, ma la Juve sta reagendo da Juve: vedo compattezza e unione, al di là che possa piacere o no come gioco. I 15 punti di penalizzazione in classifica e il cambio della dirigenza hanno permesso ai ragazzi di fare gruppo per sfidare l'ingiustizia".