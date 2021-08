II voli dell'uno, le discese dell'altro. Le parate del numero uno, i gol del numero tre. Le mani di Gigi Buffon, il mancino di Fabio Grosso. Chiudi gli occhi ed è subito estate 2006, li riapri ed è quella del 2021. E ritrovi sempre loro, in ruoli diversi, in squadre diverse, ma sempre loro. Che poi, ruoli diversi: Buffon portiere era e portiere è rimasto. Questa sera parte la Serie B nella sua versione 2021/22 e lo fa da Frosinone e Para, che si presentano al via schierando i campioni del mondo.



RICORDI - Gigi Buffon ha deciso di ripartire da dove tutto era iniziato, rispolverando la maglia di Superman dal prato del Tardini: Fabio Grosso continua da dove aveva finito la passata stagione, in una squadra, quella ciociara, che riparte con ambizione dopo le problematiche della passata stagione. Ed è bello che il campionato cadetto riparta da due simboli del calcio moderno, da due eroi del cammino tedesco del 2006. "Buffon, Buffon", "Grossooo, gol di Grossooo" sono parole che riecheggiano ancora nei nostri ricordi. E che non se ne andranno mai via.







TALENTI ED ESPERIENZA - Grosso ​ha abbracciato giocatori del calibro di Garritano e Canotto, arrivati dal Chievo, è pronto a valorizzare talenti come Alessio Zerbin, reduce da una stagione super alla Pro Vercelli, e Hamza Haoudi, unica nota lieta dell'ultimo Livorno, e a puntare sulla voglia di rivalsa di giocatori come Ciano e Iemmello. Dall'altra parte, invece, Buffon porterà esperienza, mentalità, grandezza a una squadra giovane, guidata da un allenatore giovane, ma che può contare sulla classe fuori categoria del Mudo Vazquez, sull'esperienza di Schiattarella, sui gol di Tutino e sull'esuberanza di Man, Mihaila e Felix Correia, ragazzi pieni di talento. Esperienza, freschezza, qualità: c'è tutto in questa Serie B. C'è tutto in questo Frosinone-Parma. Anche una Coppa del Mondo. Insieme ai suoi due eroi.