Buffon: "Certe cose non le rifarei. A leggere la mia vita penserete che sono un delinquente"

Simone Gervasio

44 minuti fa



Il capo delegazione della Nazionale italiana Gigi Buffon ha incontrato gli studenti di Sport Management della Luiss Business School, a Roma per il master Sport Management - Master in Management delle Imprese Creative e Culturali. L'ex portiere di Juventus, Parma e Nazionale ha parlato della sua carriera, dei suoi momenti alti e di quelli bassi. Queste le sue parole.



MOMENTI NO - “Sono caduto parecchie volte, e mi sono rialzato credo sempre. Adesso sono passati tanti anni da quei momenti, non rinnego nulla ma con il senno di poi certe cose non le rifarei. Ma a quell’età in quel momento che stavo vivendo, probabilmente avevo bisogno di fare quegli errori. Tutte le mie cadute, 5 o 6, tutte hanno avuta un eco e una curiosità incredibile per quello che rappresentavo. Se io dovessi leggere la mia vita e le polemiche che ci sono state su di me, veramente penserei ‘questo è un delinquente’, ma io sono lontanissimo da quel tipo lì. Non avendo poi io reti di protezioni intorno, qualsiasi caduta l’ho dovuta affrontare con la mia faccia, e affrontare la cattiveria, i giudizi, non è facile, ti crea veramente uno stato d’ansia, un condizionamento veramente forte. Se riesci a superare quello diventi invulnerabile. Io ho fatto tanti errori, alcuni diseducativi, ma li rifarei perché mi hanno permesso di capire che sono forte e posso contare su di me”.