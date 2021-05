Il portiere italiano Gigi Buffon in un’intervista a GQ Italia parla del suo futuro ma non lascia nessuno spiraglio aperto per l'Atalanta: "Ho ancora voglia di sentirmi vivo, ho stimoli e fisicamente sto bene, quindi ègiusto che provi o un’altra esperienza all’estero o un altro anno da protagonista da qualche parte. Parigi per me è stata bellissima, mi ha arricchito calcisticamente e umanamente, mi sono sentito una persona migliore. Se voglio continuare a progredire come uomo devo cercare di fare un altro tipo di esperienza,perché già solo l’idea di imparare un’altra lingua, venire a contatto con altra gente e superare difficoltà di qualunque tipo, sono tutti step che ti danno tanta sicurezza. E io sento che sto bene quando capisco che faccio qualcosa per migliorarmi come persona".



IN ITALIA SOLO PARMA- Il portiere, come riporta La Gazzetta dello Sport, non ha escluso il Parma, anche se ha precisato: "Non ho sentito nessuno. Avevo detto che mi sarei preso una ventina di giorni, poi valuterò con attenzione perché sono abbastanza appagato dalla mia carriera che non ho bisogno di fare qualcosa in più, a meno che non me lo senta dentro fortemente".