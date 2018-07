"La Champions non sarà un’ossessione". Gigi Buffon, appena arrivato al Paris Saint Germain, ha elegantemente glissato sull’unico trofeo che non è riuscito a conquistare in carriera. Ma se l’ex numero uno della Juve non pensa così tanto intensamente alla Coppa dei Campioni, a ricordargliela ci pensano i bookmaker, che hanno messo in lavagna la “non ossessione” di Gigi. Sul tabellone Sisal Matchpoint si punta a quota 6,00 sulla possibilità che Buffon riesca, finalmente, a conquistarla entro la fine della prossima stagione. Tra le scommesse speciali su Gigi figura un altro trofeo più volte sfiorato ma mai vinto: ricevere il prossimo Pallone d’Oro pagherebbe 66 volte la posta.