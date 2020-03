“Da ragazzo poi ho cominciato a seguire le squadre di provincia. Ho iniziato a tifare Pescara, Avellino e Como”. Parole di Gigi Buffon, portiere della Juventus, leggenda vivente del calcio italiano, amante delle piccole del calcio. E una di queste, in riva al lago, invita il 77 bianconero per… un provino.



Il Como, infatti, attraverso la propria pagina Facebook, manda un messaggio all’ex Parma e Paris Saint-Germain, rientrato in Italia dopo un anno all’ombra della Tour Eiffel: “Ciao Gianluigi Buffon , abbiamo saputo che da piccolo sei stato anche nostro tifoso! Ci fa molto piacere, quando vorrai (e quando si potrà) saremo più che felici di averti ospite allo stadio. Se invece volessi giocare …possiamo sempre organizzare un provino”. Beh, anche perché il Como, con Facchin e Zanotti, ha due top per la categoria…