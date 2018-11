Fra due giorni Robertocomunicheràin programma. Come portieri sono in preallarmeNon ci saràper la millesima volta. Può darsi che sia giusto così.. Ma il tempo aggiusta tutto, il tempo con i suoi cambiamenti, tecnici e politici. E visto che siamo alla tecnica, mai vista in un calciatore di quell’età. Buffon è volato sotto la traversa per togliere dalla rete la palla di Mertens come potrebbe fare un ragazzino di vent’anniPer nostra fortuna. Ma c’è un solo portiere, fra tutti questi, che continua a giocare ai più alti livelli europei, ed è Buffon.e gli toccherà probabilmente la Coppa Italia oltre che qualche gara di campionato di secondo piano,quanto a Cragno ha ancora un po’ di strada da fare.(come se fosse un torneo da ragazzi anche per chi non ha fatto il Mondiale, ma questo è un altro discorso),Di conseguenza,Ma per arrivare alle finali di quell’Europeo dobbiamo passare dalle qualificazioni che si giocheranno nel prossimo marzo, vale a dire non fra un anno ma fra 4 mesi.Chissà se basterà per riportarlo in Nazionale.