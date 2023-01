Fabio Pecchia, allenatore del Parma, intervistato da Mediaset nel post partita dell'ottavo di finale perso contro l'Inter ai supplementari, parla di Gianluigi Buffon, ieri protagonista a San Siro: "Per me è un valore aggiunto per la presenza. Ero emozionato per lui, ci teneva molto, l’obiettivo era tornare a fare una partita dopo l’infortunio e l’ha fatto con grande spessore".