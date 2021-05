L'idea è di quelle pazze. Ma, visti, i soggetti coinvolti, non potrebbe essere altrimenti. I protagonisti sono Adriano Galliani e Gigi Buffon, per anni avversari di epiche sfide tra Juve e Milan, come la finale di Champions del 2003 a Manchester. I due, ora, potrebbero ritrovarsi da...alleati: è quanto scrive il Corriere della Sera.



IL MESSAGGIO - Settimana scorsa, infatti, dopo l'intervista in cui Buffon annunciò che avrebbe "tolto il disturbo" alla Juve, l'ad del Monza gli ha inviato un messaggio: non un'offerta vera e propria, ma l'inizio di un corteggiamento. "Ultimamente mi è arrivato il messaggio di un dirigente di una società che quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi e a me piace questo" sono state le parole di Gigi nella serata di mercoledì, dopo la vittoria nella finale di coppa Italia. Parole e musica che puntano dritto verso la Brianza. Lì dove il Monza progetta già il futuro dopo la disfatta di una stagione conclusasi ieri con l'eliminazione nelle semifinali playoff.