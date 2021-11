Gianluigi Buffon e la Serie B si sono nuovamente incontrati a distanza di 14 anni dall'ultima volta, nella stagione 2006/07, quando il portiere fresco vincitore del Mondiale decise di scendere in cadetteria con la Juventus. Una stagione da saracinesca o quasi, con soli 21 gol subiti in 37 presenze e la pronta risalita nella massima serie.



Numeri che stridono con l'attuale situazione: a Parma, nel club che lo lanciò nel 1995 nel professionismo, i gol subiti in appena 13 apparizioni sono già 17, segno del tempo che passa e di una difesa purtroppo per lui non imperforabile, nonostante i ducali fossero i favoriti a inizio stagione per la vittoria del campionato e destinati a disputare un campionato in "stile Juventus": c'è ancora tempo per recuperare e confermare i pronostici, ma Gigi sicuramente a fine campionato avrà raccolto molti più palloni in fondo al sacco rispetto a quelli di 14 anni fa.