L'ex portiere di Juventus e Parma, Gigi Buffon ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "I campioni che avrei voluto vedere in Italia? Mbappé e Neymar, hanno talmente tanta classe che ti toglie il fiato. Il pubblico italiano avrebbe meritato, per la passione che ha, di vederli, come un tempo ha ammirato Ronaldo il Fenomeno, Zidane, Maradona e Platini, Van Basten e Gullit...".