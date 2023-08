Gigi Buffon fa le carte al nuovo campionato di Serie A. L'ex portiere di Juventus e Parma ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Federico Chiesa e Marcus Thuram ci faranno divertire, sono stato compagno di squadra dei loro papà, Enrico e Lilian, nel Parma. Li ho visti nascere, logico che faccia il tifo per loro. Così come lo faccio per Dybala, autentico campione".



"Il giovane da tenere d'occhio? Baldanzi dell’Empoli, ha dei colpi che mi piacciono. Mi sembra che abbia quella strafottenza che, se non deborda, è molto importante".