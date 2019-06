Anni e anni di sfide contro: coinvolte Real Madrid, Porto, Juventus, Italia e Spagna. I protagonisti, Gigi Buffon e Iker Casillas. Due che, nel proprio palmares, vantano (quasi) tutto. Due che, in passato, si sono sfidati diverse volte, scambiandosi messaggi di stima e complimenti. Dal commento di Casillas all'eliminazione azzurra dopo Italia-Svezia ('non mi piace vederti così. Voglio vederti come sei stato finora, come quello che continui a essere per tanti, UNA LEGGENDA. Sono orgoglioso di conoscerti e orgoglioso di averti sfidato tante volte. Devi ancora divertirti a calcio amico') fino all'abbraccio virtuale di Buffon dopo l'infarto dell'amico ('vamos Iker').



PORTO, DESTINAZIONE GRADITA - Già, l'infarto. Un imprevisto che, ad inizio maggio, ha rischiato di costare la vita all'estremo difensore iberico. La situazione, fortunatamente, si è poi risolta, ma obbliga ora il Porto ad alcune valutazioni sul futuro. Per questo, qualora Casillas non dovesse continuare, l'ultima idea dei lusitani è Gigi Buffon. Un passaggio di consegne tra due grandi amici. Interrogato da O Jogo, l'agente di Buffon, Silvano Martina, ha dichiarato: "Non c'è nulla di concreto, non c'è stato nessun contatto diretto con il Porto, ma l'idea di giocare in Portogallo e nel Porto suscita grande interesse in Gigi. Stiamo parlando di un club con una grande storia, che gioca la Champions League. C'è anche il suo amico Sérgio Conceição (con cui ha giocato al Parma, ndr)".



TRA IL RITIRO E I LUSITANI - E il Porto, nelle ultime ore, è l'opzione più plausibile per il suo futuro. Buffon non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro: da valutare, innanzitutto, c'è se continuare o no con il calcio giocato. Il portiere si sente ancora in grado di continuare l'attività, ma quotidianamente vengono fatte valutazioni insieme alla famiglia. Qualora decidesse di proseguire, sono tante le opzioni sul piatto, la pista che conduce a Oporto è la più calda. Per un imminente passaggio di consegne con l'amico-rivale Iker Casillas.