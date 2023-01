per il campionato di Serie B. Assente per infortunio, ormai alla sua età deve fare i conti con un fisico che non risponde più come ai tempi d'oro. Ma nonostante tutto non si arrende al passare del tempo e non vuole saperne di smettere, anzi dice di voler continuare a- Anche le prestazioni non possono che risultare altalenanti, infatti gli è arrivata qualcheDove Buffon ha toccato quota 250 presenze in maglia gialloblù, nella squadra che lo aveva lanciato nel professionismo. Era il 19 novembre 1995 edi Capello. Due anni dopo, il 29 ottobre 1997, arriva il debutto in nazionale maggiore a soli 19 anni. Il resto è storia:, che racconta la storia dell'ex portiere Renzo Cavallina: "Ascoltando il percorso della sua vita, mi sembra di essere tornato bimbo. Quando i miei genitori mi raccontavano storie speciali di sportivi speciali, che mi hanno sempre appassionato.davanti, il mio sogno era di poterli emulare. Le scelte che ha fatto Cavallina sono molto più coraggiose delle mie, ma io- La vita di Buffon non è sempre stata tutta rose e fiori, ad esempio ancora ogginel podcast su Audible di Pablo Trincia, che spiega: "Abbiamo cercato di rendere l'idea di tutti i mondi collegati alla Parmalat e siamo andati da Gigi per farci raccontare la storia del Parma Calcio.anche perché la società aveva venduto quasi tutti i calciatori migliori. Alla fine hanno pagato soltanto le persone più semplici".