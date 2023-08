Gigi Buffon fa le carte al nuovo campionato di Serie A. L'ex portiere di Juventus e Parma ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Napoli, Inter e Juve sono le mie favorite per lo scudetto. Per la zona Champions aggiungo Milan, Lazio e Roma. Come sorpresa mi auguro l'Atalanta, ho un debole per la Dea: mi piace la filosofia di gioco di Gasperini, la società e l'ambiente che è tutt’uno con la squadra. E poi attenzione alla Fiorentina di Italiano e vediamo che cosa combina il Bologna di Thiago Motta".