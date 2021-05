Dopo la conquista della Coppa Italia nella sua ultima presenza con la Juventus, Gigi Buffon ha parlato a Rai Sport del suo futuro: “​Ho avuto sinceramente tanti contatti in questo periodo e sto analizzando le proposte che ho avuto. Quella che reputerò più stimolante e quando troverò un folle più folle di me lo seguirò. Ultimamente mi è arrivato il messaggio di un dirigente di una società che quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi e a me piace questo”.