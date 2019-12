Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, parla a Tuttosport alla vigilia della sfida contro la Lazio, valida per la Supercoppa italiana: "Metterò a disposizione la mia esperienza e il mio aiuto al servizio dei compagni, alcuni dei quali anche per età sono praticamente come fratelli più piccoli. Barzagli, Bonucci, Chiellini? Noi quattro ci conosciamo e abbiamo condiviso tanto che tra di noi c'è una sorta di legame di fratellanza. Ma nel tempo altri ragazzi hanno seguito quel percorso, da Pjanic a Dybala e Higuain con la sua testardaggine nel voler rimane alla Juve".