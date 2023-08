La partita era di vitale importanza, avrebbe deciso, dopo la gara di ritorno, chi fra Russia e Italia andava in Francia a giocare il Mondiale del ‘98.Di là c’erano giocatori che conoscevamo bene come Kolyvanov e Kanchelskis o che avremmo conosciuto di lì a poco, come Alenichev. Era una Russia solida. Noi però avevamo una difesa fra le più forti d’Europa, con Cannvaro, Nesta, e Costacurta, poi Paolo Maldini a sinistra, Ravanelli e Vieri (che segnò il momentaneo 1-0) in attacco e solo nel secondo tempo sarebbe entrato Del Piero.. Il vento soffiava da tagliare le orecchie, sul campo della Dinamo Mosca si era depositata una lastra di ghiaccio di paio di centimetri, non erano proprio le condizioni ideali per il debutto in Nazionale di un portiere così giovane, ma non c’era altra scelta.176 partite, dallo spareggio fortunato di Mosca del ‘97 allo spareggio meno fortunato contro la Svezia nel 2017, salvo la breve appendice della successiva amichevole con l’Argentina.Ha giocato nel Parma, tanto nella Juve, un anno al Paris Saint Germain e poi è tornato a Parma, ma la sua vera maglia è quella azzurra. Che ha indossato in tutte le rappresentative, dalla Under 15 alla Under 23. Ha giocato l’Europeo Under 15 nel ‘93 in Turchia, il Mondiale Under 17, è arrivato in finale all’Europeo Under 18 nel ‘95, ha vinto l’Europeo Under 21 del ‘96 ma solo come vice di Pagotto (incredibile ma vero), è stato convocato per le Olimpiadi americane del ‘96 come riserva di Pagliuca e nell’estate del ‘97, pochi mesi prima del debutto nella Nazionale maggiore, ha vinto con la Under 23 i Giochi del Mediterraneo.Se chiedete a Hugo Brizuela, attaccante della squadra sudamericana, come abbia fatto Buffon a portargli via quel gol non avrete risposta, lui ancora non lo sa. Un tiro al volo da tre metri tre, dopo una spizzata di un suo compagno sulla palla che arrivava dalla bandierina e un balzo di Gigi per respingerla.Una parata che valeva quanto quella di Zoff su Oscar nel 3-2 di Italia-Brasile dell’‘82., il rigore di Zidane nella finale e l’autorete di Zaccardo contro gli Usa, 7 partite, 2 reti incassate. Il trofeo andò invece a Fabio Cannavaro, autore di un grande Mondiale ma premiato perché capitano della Nazionale azzurra. Sembrava destino: Fabio, grande amico di Gigi fin dai tempi del Parma, lo aveva fregato anche nel giorno del suo debutto a Mosca. L’unico gol subito quella sera da Gigi lo firmò proprio lui, Cannavaro. Un autogol.