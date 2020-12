La Juventus, ieri, ha raggiunto lo stadio Tardini in pullman.Se ciò fosse accaduto si sarebbe trattato di un evento perfettamente il linea con il personaggio e con la sua storia professionale.Il portiere della Juventus è uno tra i pochissimi calciatori al mondo che abbia avuto il privilegio di compiere un viaggio la cui mappa gli ha consentito di superare le Colonne d’Ercole e quindi, come immaginavano gli antichi,Rientrare da quella zona posizionata oltre la fine del mondo non è certo semplice e un torpedone non può bastare.