L'ex portiere della Juventus, oggi al Paris Saint Germain, si è concesso ai suoi fan su Instagram, rispondendo ad alcune domande attraverso una "storia":"È nuova, interessante e coinvolgente. Un’esperienza che mi mancava e che sono felice di aver fatto"."Onestamente non ho ancora deciso, mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio dove credo che l’esperienza di noi giocatori possa essere un valore aggiunto per la crescita del movimento"."Tutte le finali sono emozioni allo stato puro. Ma se devo indicarne una sola, anche se in maniera un po’ scontata, dico la finale della Coppa del Mondo"."In molti sanno che da bambino mi innamorai del ruolo del portiere grazie a N’kono. In generale però non ho mai avuto grandi idoli. Ho sempre amato le squadre che, anche se non favorite, non mollavano mai. Come il Genoa di Scoglio o il Pescara di Galeone"."Certo! In modo particolare con Chiellini, Bonucci e Barzagli, con cui abbiamo condiviso tanti anni sia con la Juve che con la Nazionale. Sono amici veri e importanti, oltre che grandi calciatori"."Ne dico 3: Italia-Paraguay; Parma-Inter su Recoba; Italia-Gemania su Podolski"."Domanda lecita, talvolta me lo chiedo anche io. E' per il desiderio di nuove sfide, come quella di essere qui a 40 anni e di giocare ancora ad altissimi livelli. Quando mi alleno lo faccio sempre con grande voglia e il mio corpo risponde bene, non mi va di buttare via un talento che la natura mi ha dato. E' giusto che io prosegua finché mi sento adatto a giocare ad altissimi livelli"."Ce ne sono tanti.Partite che non mi scordo l'esordio Parma-Milan, tante partite con il Parma, la vittoria in Coppa Uefa, in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana. Con la Juventus la semifinale del 2003 contro il Real Madrid. Nonostante l'epilogo non sia stato quello desiderato,. Ti emoziona tanto perché, nonostante avessimo tutto contro, abbiamo provato a dare un senso a un quarto di finale. Ci siamo riusciti,".