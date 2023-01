Che c'è di nuovo? Ben poco. Lo avranno pensato gli spettatori collegatosi su Rai 2 negli ultimi 8 giovedì sera davanti al programmata condotto da Ilaria D'amico e titolato proprio 'Che c'è di nuovo'. Programma che verrà presto cassato dalla tv pubblica, come svelato dal blog 'DavideMaggio.it', con largo anticipo. In Viale Mazzini si sta vagliando solo se concedere un'altra puntata, ma il destino è segnato. Colpa dei bassi ascolti: ieri infatti, la trasmissione si è fermata al 2,5% di share. Una brutta notizia per la D'Amico, proprio nella settimana che ha visto il compagno Gianluigi Buffon ritrovare il palcoscenico di San Siro (con una prestazione top) nel 2-1 dell'Inter al Parma in Coppa Italia.