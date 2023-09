Dalla prossima settimana: fino all’8 novembre gli allievi riempiranno le aule del Centro Tecnico Federale per seguire le 144 ore di lezione (di cui 120 in presenza e 24 con la modalità della didattica a distanza). Parte del programma didattico sarà uguale per tutti i corsisti, mentre l’altra si dividerà in base all’indirizzo scelto: quello a carattere 'tecnico-sportivo', dedicato a formare la figura professionale del ds ‘di campo’, o quello ‘sportivo-organizzativo’, più specifico invece per la formazione della figura ‘back-office’ del segretario. Al termine delle lezioni i corsisti dovranno sostenere le prove scritte finali e discutere la propria tesi. L’allievo autore della migliore tesi, selezionata dalla Commissione d’esame, riceverà una borsa di studio che coprirà interamente la quota di partecipazione al corso.Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico gli allievi ammessi a lezione. Tra questi non mancano nomi noti del calcio italiano, a cominciare dal capodelegazione azzurro - nonché recordman di presenze in Nazionale -. Tra i banchi di Coverciano ci saranno anche, tra gli altri: il campione del mondo del 1982, Daniele; l’ex azzurra Marta Carissimi; l’head of Performance della Sampdoria, Nicola; il vicepresidente e amministratore delegato del Catania, Vincenzo; l’attuale dg del Catania, Luca Carra; la responsabile del settore femminile della Ternana, Isabella Cardone; l’ex calciatore di Reggina e Sassuolo, Simone, e il team manager del Nizza, Simone Ricchio.Giancarlo Borhy, Gianluigi Buffon, Leonardo Calistri, Isabella Cardone, Marta Carissimi, Luca Carra, Manuela De Luca, Mario Donadoni, Vincenzo Ercolano, Antonio Fallarino, Enrico Fasano, Orazio Fileti, Nicola Franchini, Leonardo Gabbanini, Vincenzo Grella, Nicola Legrottaglie, Alessio Luccarelli, Sandro Macerata, Andrea Manno, Gianmarco Marino, Mario Marzetti, Roberto Massaro, Daniele Emilio Massaro, Matteo Alfredo Mavilla, Giovanni Mazzarelli, Marco Mercuri, Simone Missiroli, Matteoguido Orlandini, Agostino Pagliarulo, Giuseppe Pardeo, Fabrizio Pasqua, Alessandro Pettinà, Luca Pollice, Simone Reposi, Simone Ricchio, Beatrice Riva, Lorenzo Salvadori, Danilo Sancamillo, Manuel Scalese, Andrea Scarpellini, Paolo Scriboni, Matteo Serallegri, Francesco Serrapica, Matteo Settimo, Irene Villa e Carlo Maria Zerminiani.