Il capo delegazione della Nazionale, Gigi Buffon era presente a Napoli e ha parlato a margine della presentazione del libro 'Kvaradona. Un miracolo georgiano' dedicato all'attaccante Kvaratskhelia.



PALLONE D'ORO - "Pallone d'Oro? Sono le situazioni, spesso anche storiche, che fanno sì che uno possa vincerlo o comunque arrivare tra i candidati. Kvara è uno che come talento, nel momento in cui hanno smesso gente come Messi, Ronaldo e Neymar, cannibali veri, se la può giocare con Haaland, Mbappé e gli altri."



GARCIA - "Io è da luglio che so cosa serve al Napoli, ma io non vivo quella situazione. Garcia? Ho vissuto molto gli spogliatoi. Se non sai in prima persona ciò che si sta creando, come sta lavorando l’allenatore, come reagiscono i giocatori, non puoi dire che la colpa è sua.



ENTUSIASMO - "L’anno scorso ad un certo punto loro giocavano anche sulle ali dell’entusiasmo. Quando riparti sei di nuovo pari, devi ricominciare da capo, e in alcuni momenti l’energia e l’entusiasmo non è quello di prima. Poi ci possono essere infortuni e tante cose che condizionano".



DUE DI FILA - "Il fatto è che poter rivincere a Napoli non è facile in una piazza così, al di fuori di Milano e Torino nessuno ha vinto anni di fila."