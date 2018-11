, agente di, è a CalcioNapoli24: "Aspetiamo la partita tra PSG e Liverpool e tutto sarà più chiaro. Non si può sapere ancora nulla. Buffon al Napoli? Lui voleva dire che ha sempre riconosciuto il valore del Napoli, in Italia non avrebbe giocato con nessun'altra squadra. Non c'è nessun rammarico, è arrivata una situazione che poteva piacergli come quella dei parigini. Se un'atleta sente il desiderio di continuare a giocare perché non dovrebbe farlo? Ma scusatemi eh... Davanti a tutto va messa la passione che lui ha ancora. Non avrebbe mai accettato di andare al PSG se non fosse stato convinto di essere ancora un portiere di alto livello. I fischi erano dovuti al Buffon juventino, ci sta: non è niente di grave.Ieri era soddisfatto della sua prestazione, l'ho sentito dopo la gara. Areola? Ha grande stima di lui, è un portiere che vale quanto Donnarumma, è di un potenziale importantissimo. E' chiarto che l'esperienza di Gigi può dare una mano: tra i due c'è rapporto ottimo, non andare d'accordo con Gigi è impossibile. Futuro Buffon? C'è un gruppo di portieri forti, uno ce l'avete a Napoli, finirà nel giro della Nazionale; Donnarumma ha già 120 partite in Serie A; Sirigu e Cragno sta facendo molto bene. Non voglio essere di parte ma uno come Gigi non ci sarà più. Pensate che ha già 41 anni...Io ho visto tuttele partite del PSG che ha giocato e vi posso dire che ha almeno fatto tre, quattro interventi decisivi a gara. Ha un entusiasmo straripante, contro il Lione è stato il migliore in campo".