"Certo, la Juventus mi manca". Parola di Gigi Buffon a Tiki Taka, ex portiere bianconero ora al PSG: "Non dico che è la mia vita intera, ma di sicuro è una parte importante della mia vita. Ci ho vissuto 20 anni, penso di aver messo ogni goccio di sudore per la causa. Perché sono andato via? Beh, ci sono dei momenti in cui è giusto guardarsi in faccia, scambiarsi un abbraccio e capire che è il caso di intraprendere un altro percorso".



E se fosse Juve-PSG in finale di Champions? "Mi piacerebbe affrontarli. Però eviterei la finale: sarebbe un colpo basso della vita che non so se sarei in grado di parare nel miglior modo possibile. Negli altri turni mi andrebbe bene”.