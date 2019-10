Gigi Buffon ha svelato la verità sul suo ritorno alla Juve ai microfoni di Tiki Taka: “A Parigi sono andato perché non potevo non accettare il tipo di proposta sportiva ed economica che mi ha fatto il PSG. Quando a 40 anni un club così ti chiama è anche un orgoglio: volevo vivere un’esperienza diversa e uscire dalla mia zona di comfort. Il ritorno alla Juve l’ho deciso una sera a Parigi da solo quando mi sono detto: ma a 41 anni cosa stai a fare qui da solo a Parigi con la tua famiglia che è in Italia? Ho forzato la mano col PSG e quando la Juve mi ha fatto un’offerta che mi sembrava giusta l’ho accettata subito”.