Il momento che sembrava non poter arrivare mai è in realtà sempre più vicino al concretizzarsi. L'addio al calcio di Gianluigi Gigi Buffon è davvero vicinissimo al punto che il suo agente è atteso a Casteldebole per incontrare la società e discutere della fine del suo contratto.



Il portiere classe 1978 ex-Juve ha ancora un anno di contratto e l'agente, Silvano Martina è atteso al Parma per trovare un accordo con la risoluzione del contratto. Solo dopo questo accordo ci sarà prima l'annuncio della risoluzione e poi quello dell'addio al calcio del portiere che ha segnato un'era nel nostro calcio fra club e nazionale.



E a proposto di Italia il futuro di Buffon, secondo Sky sarà proprio in Azzurro. Per lui è pronto un ruolo iniziale da capo delegazione della Nazionale di Roberto Mancini, ruolo che fu del compianto Gianluca Vialli.