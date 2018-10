Gigi Buffon parla al programma francese Tout Le Sport sulla lotta per il Pallone d'Oro. L'ex estremo difensore bianconero non ha dubbi: “Mbappé un fenomeno. Se continua a voler essere il migliore, se rimane così entusiasta e continua ad avere un comportamento normale, può diventarlo e rimanerlo a lungo”



COME BAGGIO - “In Italia è paragonato a Baggio, Del Piero, Totti. Ma ha un talento eccezionale e qualità tecniche che ho raramente visto nella mia carriera. Viste le sue qualità, che cosa fa in campo e quanto è stato decisivo al Mondiale, merita di vincerlo. Non posso dire il contrario.”