A 44 anninon ci pensa proprio a smettere. Il portiere ha rinnovato da poco il contratto col Parma con l'obiettivo di riportare i gialloblù in prima squadra. L'ex Juventus e Psg ha rilasciato un'intervista a France Football, nella quale ha raccontato che qualche anno fa stava valutando davvero il ritiro: "La paura di trascurare la famiglia per giocare è sempre stato il mio primo dubbio.. Mi ha fatto capire che per loro è importante avermi come punto di riferimento e sono contenti di avere un papà così".- "La mia esperienza a Parigi è stata molto bella, ho sentito stima e affetto a volte anche immeritati, soprattutto per strada. E' stato commovente, mi sentivo quasi a disagio.. Ma la mia vita non può essere condizionata da quello che vogliono gli altri: il tifoso ti ama finché pari, poi non ti ama più. La partita per un calciatore è come il palco per l'attore, e vedo che sto andando ancora bene".- "Nel calcio, come nella vita, credo nei singoli e nella differenza di valore basata sui meriti, che devono essere confermati.per non mancare di rispetto agli altri. Spesso bisogna ripetere le stesse cose più e più volte per non sembrare scortesi".