L'addio alla Juventus e la commozione genuina dell'ultima partita allo Juventus Stadium sono già alle spalle. L'ormai ex-portiere bianconero, Gigi Buffon, sta pensando al proprio futuro e non ha alcuna intenzione di smettere.



INCONTRO A PARIGI - E il futuro di Buffon risponderà presto al nome del Paris Saint Germain. Il club francese sta cercando con forza di arrivare a un accordo per far proseguire in Francia la carriera di Buffon e, nelle ultime ore, si è tenuto a parigi un incontro che ha visto la presenza sia dei dirigenti del club parigino che dell'entourage del portiere.



FIRMERA' UN BIENNALE - Secondo quanto riportato da Sky Sport l'incontro ha avuto esito positivo anche se non è ancora tutto concluso. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore per trovare un accordo totale su ogni aspetto. Se tutto dovesse andare in porto Buffon firmerebbe un contratto biennale a cifre monstre entro i prossimi giorni.