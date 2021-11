Gigi Buffon, portiere del Parma, che ieri contro il Como ha parato il terzo rigore in stagione, parla a Rai 2: “Sono perfettamente lucido nel dire che rispetto a 12-13 anni fa, oggi sono più bravo o, perlomeno, incido di più. Ognuno ha la propria vita, ha i propri obiettivi, sogna e ha una spinta emotiva, qualcosa per cui svegliarsi la mattina. Io come scusa mi sono preso il sesto mondiale: alla fine, potrebbe essere reale per come sto e per come sto giocando in questi anni. I limiti ce li poniamo noi, molto dipende dalla mente”.